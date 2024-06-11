Fillerin birbirlerini isimleriyle çağırdığı ortaya koyuldu

AİLE ÜYELERİNİN ÇAĞRILARINA DAHA ENERJİK KARŞILIK VERDİLER

Araştırmacılar, bir file arkadaşının ya da aile üyesinin ismini dinlettiklerinde hayvanın olumlu ve 'enerjik' bir şekilde karşılık verdiğini söyledi. Ancak aynı fil, başkalarının isimleri dinletildiğinde sese karşı çok daha az ilgi gösterdi.