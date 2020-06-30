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Teknoloji ve servis tedarik şirketi Bosch Grubu’nun Yönetim Kurulu’nda ilk defa kadın bir üye dahil oluyor. Şirkette halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Christoph Kübel emekliye ayrılırken, yerine Kurumsal İnsan Kaynaklarından sorumlu Başkan Yardımcısı Filiz Albrecht geçeceği açıklandı. Albrecht'in aynı zamanda, 1 Ocak 2021 itibarıyla Endüstriyel İlişkiler Direktörü olarak da görev yapacağı öğrenildi.

Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, şirketin 134 yıllık tarihçesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan ilk kadın olan Filiz Albrecht’i kutlarken, yılsonu itibarıyla emekli olacağı açıklanan Christoph Kübel’e, başarılı hizmetleri için teşekkür etti.

1971 Almanya doğumlu Filiz Albrecht, Almanya’da Westfälische Hochschule Üniversitesi’nde İşletme Hukuku eğitimi gördükten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Pfeiffer Üniversitesi'nde MBA’ini tamamladı.

Albrecht profesyonel kariyerine otomotiv tedarik endüstrisinde hukuk müşaviri olarak başladı. Farklı şirketlerdeki üst düzey deneyiminin ardından Mann+Hummel şirketinde yönetim kurulu üyesi ve endüstriyel ilişkiler direktörü olarak görev yapan Filiz Albrecht, Bosch Grubu’na 2017 yılında katıldı.

48 yaşındaki Albrecht, halen İnsan Kaynaklarından sorumlu başkan yardımcısı olarak olarak görev yapıyor.