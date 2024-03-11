Filiz Akın, son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
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'Emine', 'Küçük Sevgilim', 'Sefiller' ve 'Acı Hayat' gibi filmlerde oynamış Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, son sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası 81 yaşındaki Filiz Akın, son sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi; "Geçen gün kontrole gittim. 10 günlük tekrar farklı ilaçlar eklendi. Olsun, İyileşmem için dualarınızı ve dileklerinizi okudum Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Moral oldunuz …”
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Tedavisine evde devam edilen usta oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bilgi vermiş şu açıklamayı yapmıştı; "10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikâyetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler Öyle de oldu.... Biraz daha ilaç alacağım ama daha iyiye gidiyor. Hiç endişe edecek bir durum yok. Tüm iyilik dilekleriniz ve ilginize çok teşekkür ederim. Bana moral oldunuz" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: Depo, Instagram
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