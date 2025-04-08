Filiz Akın'ın ailesi, teşekkür mesajı yayımladı
Tedavi gördüğü hastanede 22 Mart'ta hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın'ın ailesi, tedavi süreci boyunca ve vefat sonrasında kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti
Ünlü oyuncu Filiz Akın, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart'ta, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Filiz Akın, vasiyeti üzerine sessiz - sedasız bir şekilde Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Filiz Akın'ın ailesi, bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür ederek bir mesaj yayımladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "Çok değerli varlığımız Filiz Akın Köksal’ın vefatı dolayısıyla bizleri yalnız bırakmayan, telefonla arayan, mesaj gönderen, sosyal medyada başsağlığı dileklerini ileten; acımızı paylaşan tüm akraba, dost, meslektaş ve Filiz’i seven herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız."