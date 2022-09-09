Tüm işini ve okul hayatını bırakan Filiz Akın, İstanbul'a gelerek anlaşmayı imzaladı ve Göksel Arsoy ile Akasyalar Açarken'de başrolü paylaştı. Performansı ile göz dolduran Akın, hem güzelliği hem yeteneği ile kısa sürede ilgi odağı oldu.