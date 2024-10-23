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        Haberler Magazin Filiz Akın'dan sevindiren haber geldi - Magazin haberleri

        Filiz Akın'dan sevindiren haber geldi

        Uzun bir süredir tedavi gören Filiz Akın taburcu olup evine döndü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:58
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          Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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          Filiz Akın'dan sevindirici bir haber geldi. 81 yaşındaki Akın, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olup, evine geri döndü.

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          Filiz Akın, uzun bir aradan sonra "Herkese merhaba" diyerek taburcu olduğunun duyurusunu yaptı.

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          Filiz Akın'ın geçtiğimiz haftalarda 42 gündür hiçbir paylaşımda bulunmaması, sağlığı konusunda endişe yaratmıştı. Bunun üzerine Akın, hastane odasından paylaştığı bir fotoğrafını yayımlayarak sevenlerine, 'iyiyim' mesajı vermişti.

          Fotoğraflar: Instgaram, HT Magazin

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