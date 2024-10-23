Filiz Akın'dan sevindiren haber geldi
Uzun bir süredir tedavi gören Filiz Akın taburcu olup evine döndü
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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
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Filiz Akın'dan sevindirici bir haber geldi. 81 yaşındaki Akın, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olup, evine geri döndü.
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Filiz Akın, uzun bir aradan sonra "Herkese merhaba" diyerek taburcu olduğunun duyurusunu yaptı.
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Filiz Akın'ın geçtiğimiz haftalarda 42 gündür hiçbir paylaşımda bulunmaması, sağlığı konusunda endişe yaratmıştı. Bunun üzerine Akın, hastane odasından paylaştığı bir fotoğrafını yayımlayarak sevenlerine, 'iyiyim' mesajı vermişti.
Fotoğraflar: Instgaram, HT Magazin