Hamas, Fetih ve İslami Cihad Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.
Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın " Filistin halkının acılarını görmezden gelme", "normalleşme konusunda tehlikeli bir gelişme" olduğunu ifade etti.
"BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, halkımızın sırtına indirilen hain bir bıçak darbesidir." diyen Kanu, bu anlaşmanın, Filistin toprakları üzerinde siyonist rejime herhangi bir meşruiyet vermeyeceğini kaydetti.
"İsrail ile yapılan böylesi bir normalleşmenin, işgal güçlerini, Filistin halkına karşı daha fazla ihlal gerçekleştirmeye teşvik ettiğini" vurgulayan Kanu, İsrail'in Filistin halkının "baş düşmanı" olarak kalmaya devam edeceğini ve İsrail'i Filistin topraklarından çıkarmak için güç toplamayı sürdüreceklerini dile getirdi.
"BAE’NİN FİLİSTİN DAVASINA KARŞI GÖREVLERİNDEN VAZGEÇMESİ DEMEK"
Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Abbas Zeki de anlaşmaya tepki göstererek, "BAE ile İsrail’in normalleşme anlaşması, BAE’nin Filistin davasına karşı dini, milli ve insani görevinden vazgeçmesi anlamına geliyor." dedi.
İslami Cihad Hareketi ise BAE ile İsrail arasındaki normalleşme için "boyun eğme" ve "teslim olma" ifadesini kullandı.
Hareketin Sözcüsü Davud Şihab, "İsrail'le normalleşme, boyun eğme ve teslim olmadır. Atılan bu adım, çatışmanın gerçeklerini değiştirmeyecek, aksine işgal yönetimini daha da terörist bir yapıya dönüştürecektir." dedi.
İki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasını kınayan Şihab, anlaşmanın ayrıca, İsrail hükümetini içine düştüğü krizlerden kurtarma amacı taşıdığını ifade etti.
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