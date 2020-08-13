Son dakika açıklamalarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşması imzalandığını duyurdu.

Anlaşmada İsrail Batı Şeria'da ilhak planlarını askıya alacağı ve BAE ile ilişkilerin normalleşeceği belirtildi.

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