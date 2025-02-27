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        Haberler Dünya Ortadoğu Filistinli esirler serbest bırakılmaya başlandı | Dış Haberler

        Filistinli esirler serbest bırakılmaya başlandı

        Hamas ile İsrail arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yedinci turunda 22 Şubat'ta serbest bırakılması beklenen 641 Filistinli esir, gecikmeli olarak özgürlüğüne kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 01:58 Güncelleme: 27.02.2025 - 03:07
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        Filistinli esirler serbest bırakılmaya başlandı
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        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasında teslim edilmesi beklenen son 4 İsrailli esirin cenazesinin de İsrail'e ulaşmasının ardından Filistinli esirler de serbest bırakıldı.

        Hamas 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etti
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        AA'nın haberine göre; işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli esirler Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

        İsrail ordusu, konvoyun geçişi öncesi işgal altındaki Batı Şeria'nın Bitunya beldesine baskın düzenledi.

        Ofer Askeri Cezaevinden ayrılarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelen Kızılhaç konvoyu, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in ismini taşıyan Ramallah'taki müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

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        Esir takasının yedinci turunun gecikmeli olarak tamamlanmasıyla anlaşmanın birinci aşamasında salıverilmesi gereken 33 İsrailli esirin tamamı teslim edilirken, serbest kalan Filistinlilerin sayısı 1776'ya yükseldi.

        SALIVERİLEN 6 İSRAİLLİ ESİR KARŞILIĞINDA 641 FİLİSTİNLİNİN SERBEST BIRAKILACAĞI AÇIKLANDI

        Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 641 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyuruldu.

        Söz konusu 151 esirin 42'sinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'e, 12'sinin Gazze'ye gideceği belirtilirken 97 Filistinli esirin ise yurt dışına gönderileceği kaydedildi.

        Ayrıca Gazze Şeridi'nden 7 Ekim 2023 sonrasında alınan Filistinli esirlerden, 45'i kadın ve çocuklardan oluşan 490 kişinin daha Gazze'de özgürlüğüne kavuşacağı aktarıldı.

        Bu Filistinli esirlerden 620'sinin serbest bırakılması İsrail tarafından geciktirilmişti.

        İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ASKIYA ALMIŞTI

        Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.

        İsrailli esirlerin Hamas tarafından serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

        Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü açıklamıştı.

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        #Filistin
        #israil
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