Hamas 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etti

Yediot Ahronot gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrailli 4 esirin cenazeleri Gazze Şeridi'ne geçen Kızılhaç ekiplerine törensiz teslim edildi.

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Hamas, teslim ettiği cenazelerin Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat ve Shlomo Mantzur'a ait olduğunu duyurmuştu.

641 FİLİSTİNLİ ESİR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

İsrailli esirlere ait 4 cenazenin teslim edilmesiyle eşzamanlı olarak İsrail'in 22 Şubat'ta salıverilmesini askıya aldığı ve söz konusu 4 İsrailli esirin cenazesinin karşılığında bırakacağı 641 Filistinli esir de özgürlüğüne kavuştu.

İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ASKIYA ALMIŞTI

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.

İsrailli esirlerin Hamas tarafından serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü açıklamıştı.

FİLİSTİNLİ ESİRLERE COŞKULU KARŞILAMA

AA'nın haberine göre; İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde aileleri ve onları bekleyen kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan otobüs, Uluslararası Kızılhaç ekiplerinin eşliğinde Ramallah kentindeki Kültür Sarayı'na ulaştı.

Esirleri taşıyan otobüs burada onları bekleyen aileleri ve kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Alanda toplanan kalabalık tekbirler getirdi.

Filistinli esirler otobüsten inerek yakınlarıyla kucaklaşırken, aile ve yakınlarıyla buluştukları alanda duygusal anlar yaşandı.

Bitkin oldukları görülen esirlerden bazıları hastaneye kaldırıldı.

Ramallah ve El-Bire Valisi Leyla Ganim, esirlerin karşılanması sırasında yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun Filistinli esirleri "ırkçı ve kışkırtıcı ifadeler içeren kıyafetler giydirerek serbest bıraktığını ancak onlara alternatif kıyafetler verildiğini" söyledi.

Ganim, esirlerin kendilerine cilt hastalıklarına yakalandıklarını söylediklerini ve bazılarının sağlık kontrolünden geçmek istediklerini aktardı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.