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        Haberler Dünya Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da öldürülen çocuklar Hırvatistan'da anıldı | Dış Haberler

        Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da öldürülen çocuklar Hırvatistan'da anıldı

        Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da öldürülen çocuklar için anma töreni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 01:14 Güncelleme: 05.10.2024 - 01:14
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          Özgür Filistin Girişimi tarafından Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yer alan Kral Tomislav Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da öldürülen çocuklar için çiçek bırakıldı, mum yakıldı.

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          Özgür Filistin Girişimi'nden Ratka Visnjic, burada yaptığı konuşmada, öldürülen her can için acı duyduklarını ifade ederek, "Burada toplanarak soykırımlarda acımasızca hayallerinden edilen çocukları anmak istedik." dedi.

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          Gazze'deki soykırımda 16 binden fazla çocuğun acımasızca öldürüldüğüne dikkati çeken Visnjic, "Büyük bir endişeyle Lübnan'da olanları izliyoruz. İsrail'in saldırılarında sadece 2 günde 50'den fazla çocuk öldürüldü. Binlerce çocuğun öldürüldüğü Sudan ve Suriye'yi de unutmadık." diye konuştu.

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          Meydanda toplanan yüzlerce kişi hayatını kaybeden çocuklar için şiirler okurken, anma törenlerinin ülkenin farklı kentlerinde devam edeceği belirtildi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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