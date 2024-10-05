Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da öldürülen çocuklar Hırvatistan'da anıldı
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da öldürülen çocuklar için anma töreni düzenlendi
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Özgür Filistin Girişimi tarafından Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yer alan Kral Tomislav Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da öldürülen çocuklar için çiçek bırakıldı, mum yakıldı.
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Özgür Filistin Girişimi'nden Ratka Visnjic, burada yaptığı konuşmada, öldürülen her can için acı duyduklarını ifade ederek, "Burada toplanarak soykırımlarda acımasızca hayallerinden edilen çocukları anmak istedik." dedi.
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Gazze'deki soykırımda 16 binden fazla çocuğun acımasızca öldürüldüğüne dikkati çeken Visnjic, "Büyük bir endişeyle Lübnan'da olanları izliyoruz. İsrail'in saldırılarında sadece 2 günde 50'den fazla çocuk öldürüldü. Binlerce çocuğun öldürüldüğü Sudan ve Suriye'yi de unutmadık." diye konuştu.
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Meydanda toplanan yüzlerce kişi hayatını kaybeden çocuklar için şiirler okurken, anma törenlerinin ülkenin farklı kentlerinde devam edeceği belirtildi.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.