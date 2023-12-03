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        Haberler Dünyadan Filistin'i destekleyen Susan Sarandon: Özür diledi - Magazin haberleri

        Susan Sarandon: Özür diledi

        ABD'li oyuncu Susan Sarandon, İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösterdiği için Hollywood'u karşısına almış ve 2014'ten bu yana birlikte çalıştığı menajerlik ajansı da kendisiyle yollarını ayırmıştı. Bunun üzerine Sarandon, "Pişmanım" dediği bir açıklama yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 11:45 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:45
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        • 1

          Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, New York'ta Filistin'i destekleyen mitinge katılmış ve "Şu anda bu ülkede Yahudi olmaktan korkan ve sıklıkla şiddete maruz kalan, Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tatmakta olan pek çok insan var" yorumunu yapmıştı.

        • 2

          Bunun üzerine Hollywood boykotuyla karşılaşan ve 2014'ten bu yana menajerlik ajansının artık çalışmayı bıraktığını açıkladığı Susan Sarandon, yaptığı yorum nedeniyle özür dilediği bir açıklama yayımladı.

        • 3

          "KORKUNÇ BİR HATAYDI"

          Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "Geçenlerde, Gazze'deki acil insani krizi vurgulamak ve ateşkes çağrısı yapmak isteyen çeşitli aktivistlerden oluşan bir grupla birlikte bir mitinge katıldım" sözleriyle başlayan Susan Sarandon, "Konuşmayı planlamamıştım ama sahneye çıkıp birkaç söz söylemem için davet edildim. Nefret suçlarındaki artışa ilişkin endişemi iletmek amacıyla, Yahudi karşıtı nefretin hedefi olan ABD'li Yahudilerin, 'Bu ülkede sık sık şiddete maruz kalan Müslümanlar gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu tattıklarını' söyledim. Bu ifade korkunç bir hataydı. Çünkü yakın zamana kadar Yahudilerin zulme yabancı olduğunu ima ediyordu, oysa tam tersi" dedi.

        • 4

          "PİŞMANIM"

          "Hepimizin bildiği gibi, Avrupa'da yüzyıllarca süren baskı ve soykırımdan Pittsburgh, Pennsylvania'daki Hayat Ağacı saldırılarına kadar, Yahudiler bugüne kadar devam eden ayrımcılık ve dinsel şiddete uzun süredir aşinadır" diyen Susan Sarandon, "Bu gerçeği küçümsediğim ve bu yorumla insanları incittiğim için büyük pişmanlık duyuyorum. Her türlü bağnazlığa karşı mücadelede dayanışmayı göstermek niyetindeydim, bunu yapamadığım için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

        • 5

          Susan Sarandon, açıklamasını şu sözlerle bitirdi: Tüm insanlar için barışa, gerçeğe, adalete ve şefkate olan bağlılığımı sürdüreceğim. Umarım, özellikle de aynı fikirde olmadığımız kişilerle diyalog kurma isteğiyle ve sevgiyle buluşabiliriz.

        "Filistin'in yanındayım"
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