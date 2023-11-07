Susan Sarandon: Filistin'in yanındayım

"HERKES ÖZGÜR OLANA KADAR KİMSE ÖZGÜR DEĞİLDİR"



Susan Sarandon, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım. Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir" değerlendirmesinde bulundu.