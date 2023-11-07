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        Haberler Dünyadan Susan Sarandon: Filistin'in yanındayım - Magazin haberleri

        Susan Sarandon: Filistin'in yanındayım

        Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 07:31 Güncelleme: 07.11.2023 - 07:31
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          77 yaşındaki Akademi Ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon, Filistin'e desteğini duyurdu.

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          Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sarandon, ABD'nin New York kentinde, 5 Kasım'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinden bir fotoğrafını paylaştı.

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          "HERKES ÖZGÜR OLANA KADAR KİMSE ÖZGÜR DEĞİLDİR"

          Susan Sarandon, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım. Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir" değerlendirmesinde bulundu.

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          ATEŞKES ÇAĞRISI

          Sarandon, 21 Ekim'de, aralarında Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart, Kristen Stewart, Mahershala Ali ve Riz Ahmed gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 55 sanatçı ve aktivist ile birlikte gönderdiği mektupla ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Filistin arasında ateşkes çağrısı yapmasını istemişti.

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          Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

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