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        Haberler Dünya Filistin destekçilerinden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın evinin karşısında "Gazze'de ateşkes" çağrısı

        Filistin destekçilerinden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın evinin karşısında "Gazze'de ateşkes" çağrısı

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın evinin önünde bir araya gelen bir grup protestocu, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:39 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:39
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        Blinken'ın evinin önünde protesto
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        Filistin destekçisi bir grup protestocu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın evinin karşında kamp kurarak Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

        Blinken'ın Virginia eyaletindeki evinin karşısında gösteri düzenleyen Filistin yanlıları, "Blinken, İsrail'in Terörünü Destekliyor", "Kanlı Blinken", "Blinken'ın Evini İşgal Et Gazze Yaşasın" pankartları açtı.

        AA muhabirine konuşan göstericilerden Hazami Barmada, ABD'nin "savaş suçları, soykırım, insanlığa karşı suçlar" konusunda yalnızca İsrail'le "suç ortağı" olmadığını, aynı zamanda "sorumluluğu da bulunduğunu" söyledi.

        Barmada, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in evinin önünde kamp kuruyoruz çünkü kendisi İsrail tarafından Filistin halkına karşı işlenen savaş suçlarını ve soykırımı desteklemekte ve buna olanak sağlamakta suç ortağıdır." dedi.

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        Amerikalı Yahudi protestocu Jeremy Levinger da "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmadıkları için Blinken ve onunla aynı yaklaşımdaki siyasetçiler üzerinde yoğun baskı kurulması gerektiğini" kaydetti.

        Levinger, "ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımın kesilmesi için çağrıda bulunmuyorlar. Gazze'de ateşkesin ya da işgalin sona erdirilmesi çağrısında bulunmuyorlar." şeklinde konuştu.

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        #ABD
        #gazze
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