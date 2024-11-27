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        Filistin'de yeni dönem

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, başkanlık makamının boşalması durumunda yetkilerin geçici olarak Filistin Ulusal Konsey Başkanı'na devredileceğini öngören bir anayasal karar yayımladı. Bu adım, Filistin'in iç siyaseti ve bölgede yaşanan krizler bağlamında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 27.11.2024 - 21:50 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:50
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        Filistin'de yeni dönem
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        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, başkanlık makamının boşalması durumunda yetkilerin geçici olarak Filistin Ulusal Konsey Başkanı’na devredileceğini öngören bir anayasal karar yayımladı. Bu adım, Filistin’in iç siyaseti ve bölgede yaşanan krizler bağlamında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

        Anayasal Kararın İçeriği

        Abbas’ın yayımladığı anayasal karar, başkanlık makamının boşalması durumunda Yasama Konseyi’nin mevcut olmadığı koşullarda, Ulusal Konsey Başkanı’nın 90 gün boyunca geçici olarak başkanlık görevini üstlenmesini öngörüyor. Bu süre içinde başkanlık seçimlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ancak, “zorlayıcı nedenler” nedeniyle seçimlerin yapılamaması halinde, Filistin Merkezi Konseyi kararıyla bu süre bir kez daha uzatılabilecek.

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        Abbas’ın Gerekçesi

        Mahmud Abbas, bu kararın Filistin’in içinden geçtiği hassas dönemde, siyasi istikrarı ve ulusal birliği korumak amacıyla alındığını belirtti. Kararda, Filistin’in mevcut krizlerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarına dikkat çekilerek, “ülkenin karşı karşıya olduğu tehditlere karşı anayasal düzenin devamlılığını sağlama” vurgusu yapıldı.

        Siyasi Kaynaklardan Yorumlar

        Bölgedeki siyasi kaynaklar, bu kararın, Abbas’a yönelik artan baskıların bir sonucu olduğunu ifade ediyor. Abbas’ın, görevi bırakması ya da görevini yerine getirememesi durumunda yerine kimin geçeceği tartışmalarının uzun süredir gündemde olduğu biliniyor. Bu bağlamda, Gazze’nin geleceği ve Filistin içindeki güç dengelerinin korunması gibi meselelerin, anayasal düzenlemenin ardındaki temel motivasyonlardan biri olduğu belirtiliyor.

        Gazze’nin Geleceği ve Güç Mücadelesi

        Karar, Filistin içindeki siyasi yapıların yanı sıra, özellikle Gazze’nin geleceği üzerindeki tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Gazze’de Hamas yönetiminin etkinliği, Ulusal Konsey’in geçici liderliği üstlenmesi durumunda ne gibi değişiklikler yaşanacağı sorularını gündeme taşıyor. Abbas’ın bu kararının, Gazze’deki durumun kontrol altına alınması ve olası bir yönetim boşluğunun önlenmesi amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

        Seçim Süreci Belirsizliği

        Filistin’de son başkanlık seçimlerinin 2005 yılında yapıldığı göz önüne alındığında, seçimlerin 90 günlük süre içerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği konusunda ciddi belirsizlikler bulunuyor. Özellikle, Filistin içindeki siyasi kutuplaşma, seçim sürecinin önündeki en büyük engel olarak değerlendiriliyor.

        Bölgesel Etkiler ve Uluslararası Tepkiler

        Bölgedeki siyasi kaynaklar, bu kararın uluslararası arenada da yankı uyandıracağını ifade ediyor. İsrail ve diğer bölgesel aktörlerin, Filistin’deki bu değişimi nasıl karşılayacağı, gelecekteki gelişmeler üzerinde belirleyici olacak. Aynı zamanda, Batı Şeria ve Gazze arasındaki güç mücadelesi, uluslararası toplumun Filistin’e yönelik tutumunu yeniden şekillendirebilir.

        Mahmud Abbas’ın yayımladığı bu anayasal karar, Filistin siyasetinde olası bir geçiş dönemi için kritik bir hazırlık olarak değerlendiriliyor. Ancak kararın uygulanabilirliği, başkanlık seçimlerinin zamanında yapılabilmesi ve Gazze’deki durumun nasıl şekilleneceği gibi pek çok soru işareti barındırıyor. Filistin’in geleceği üzerindeki bu yeni düzenleme, bölgesel dengeler ve iç siyaset açısından dikkatle izlenmesi gereken bir süreç olarak öne çıkıyor.

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