Filipinler BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, 9 Mart'ta BM'de toplantıya katılan bir diplomatın ertesi gün rahatsızlandığı için doktora gittiği ve yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Filipinler Daimi Temsilciliğinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldığı, bütün diplomatların kendilerini karantinaya aldığı ifade edildi.