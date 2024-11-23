Filip Kostic: 3 puan için daha da mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 6-2 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından Filip Kostic, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"3 PUAN İÇİN DAHA DA MUTLUYUM"

Sırp futbolcu, "İlk golüm için mutluyum ama aslında 3 puan için daha da mutluyum. Milli ara sonrası galibiyet çok önemliydi. Oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Rakibin ikinci golünden sonra problem yaşadık ama yapmamız gerekeni yaptık. Mutluyum, bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Kostic, sol kanatta birlikte forma giydiği Oğuz Aydın'la ilgili, "Evet ikimiz de takım için çalışıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Onun adına çok mutluyum, bunu hak ediyor. Birlikte her zaman oynayabiliriz. Çok çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu şekilde önümüze bakabiliriz." dedi.