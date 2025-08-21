A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda tarihinde "ilk" kez kürsüde yer almayı hedefliyor. Filenin Sultanları, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek olan organizasyonda E Grubu'nda yer alıyor. Ay-yıldızlılar grupta Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak. Milliler, turnuvanın ilk maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Grup karşılaşmalarının ardından Türkiye, ilk iki sırada yer alması durumunda üst tura yükselecek. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye ilişkin detaylar ve Filenin Sultanları maç takvimi…