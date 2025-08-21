Habertürk
        Haberler Bilgi Spor FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | A Milli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda ilk peşinde! Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Filenin Sultanları maç takvimi 2025: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Filenin Sultanları 2025 FIVB Dünya Şampiyonası maç programı belli oldu. Dünyanın en iyi voleybol ülkelerini ağırlayacak organizasyon, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek. Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. Milli takım, ilk maçına İspanya karşısında çıkacak. Geri sayım sürerken A Milli Kadın Voleybol Takımı maç takvimi voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 14:14 Güncelleme: 21.08.2025 - 14:14
        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda tarihinde "ilk" kez kürsüde yer almayı hedefliyor. Filenin Sultanları, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek olan organizasyonda E Grubu'nda yer alıyor. Ay-yıldızlılar grupta Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak. Milliler, turnuvanın ilk maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Grup karşılaşmalarının ardından Türkiye, ilk iki sırada yer alması durumunda üst tura yükselecek. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye ilişkin detaylar ve Filenin Sultanları maç takvimi…

        • 2

          TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye - İspanya voleybol maçı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          KADINLAR DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN?

          FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

          E Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı; Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile üç maça çıkacak.

          Son 16 turu 29 Ağustos - 1 Eylül arasında, çeyrek finaller ise 3-4 Eylül günlerinde düzenlenecek.

          Ardından yarı finaller, finaller ve üçüncülük maçları gerçekleşecek. Turnuva 7 Eylül'de şampiyonun belirlenmesi ile noktalanacak. 4 yıl sonra yeniden Dünya Voleybol Şampiyonası olacak.

        • 5

          A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ

          23 Ağustos Cumartesi

          15.30 Türkiye-İspanya

          25 Ağustos Pazartesi

          15.30 Türkiye-Bulgaristan

          27 Ağustos Çarşamba

          12.00 Türkiye-Kanada

        • 6

          A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

          FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu açıklandı.

          Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

          Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

          Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

          Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
