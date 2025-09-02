A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turu maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini set vermeden 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ABD ile karşı karşıya gelecek. Dünya Şampiyonası'nda üst üste 2. kez çeyrek finale yükselen millilerimizin tek hedefi, ABD engelini aşarak yarı finale yükselmek. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları çeyrek final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…