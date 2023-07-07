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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında ABD'de İtalya ile karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın yarı finalde ABD-Japonya maçının galibiyle eşleşeceği çeyrek final maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına dair tüm bilgileri bir araya getirdik...