Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman oynanacak? Türkiye İtalya voleybol milli maçı...
2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finale yükselmek adına İtalya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Son 3 karşılaşmasında Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'ı mağlup ederek büyük bir moral bulan ve grubunu 3. sırada bitirmeyi başaran millilerimizin İtalya maçına dair bilgileri bir araya getirdik...
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında ABD'de İtalya ile karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın yarı finalde ABD-Japonya maçının galibiyle eşleşeceği çeyrek final maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına dair tüm bilgileri bir araya getirdik...
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TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye İtalya Milletler Ligi voleybol milli çeyrek final maçı 13 Temmuz Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.
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TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye voleybol milli çeyrek final maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
TRT SPOR CANLI İZLE
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2023 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU (İLK 5 SIRA)
1- Polonya - 29
2- ABD - 28
3- TÜRKİYE - 29
4- Çin - 24
5- Brezilya - 25
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FİNALLERE KATILMAYA HAK KAZANAN 8 TAKIM
Voleybol Milletler Ligi'nde ilk sekizde yer alan takımlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde finallerinde oynamaya hak kazanan takımlar şu şekilde;
Türkiye – İtalya
Polonya – Almanya
Brezilya – Çin
ABD – Japonya
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Millilerimizin geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy
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Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz