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Fikri Sağlar: Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İnce ile görüştüm

Eski bakan, CHP'li Fikri Sağlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Muharrem İnce ile görüştüğünü açıkladı. Sağlar, İnce'nin "adaylıktan çekilmesinin mümkün olmadığını" aktardı

Giriş: 06.04.2023 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Fikri Sağlar: Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İnce ile görüştüm
HABERTURK.COM

Eski Bakan ve siyasetçi Fikri Sağlar, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştüğünü açıkladı. Sağlar, "İnce'nin seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir" dedi.

Fikri Sağlar, Birgün gazetesindeki köşe yazısında "Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği adına duyduğum sorumluk gereği, üstlendiğim bir görevi sizinle paylaşmak istiyorum" dedi.

Sağlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla, Muharrem İnce ile görüştüğünü açıkladı. Sağlar yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan’da Sn. Muharrem İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim.

Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir.

Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisine de sunulmuştur."

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