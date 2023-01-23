1970 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş olarak faaliyet gösteren, Devlet Opera ve Balesi, son günlerde ‘sözleşmeliye kadro’ kanununun kapsamı ile ilgili tartışmalarla çalkalanıyor. ‘Figüran’ sözleşmelilerin kadro alamayacağının açıklanması ile birlikte bu tartışmalar daha da alevlendi.

SANATÇILAR SONRADAN DAHİL EDİLMİŞTİ

Kamuda sözleşmeli çalışanlara kadro müjdesi ilk verildiğinde sanatçılar kapsam dışında tutulmuştu. Daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 30 Kasım 2022’de yaptığı açıklama ile kamu personel reformu kapsamında kadroya geçme hakkı elde eden sözleşmeli personele, Bakanlık bünyesinde görev yapan sözleşmeli sanatçıların da dahil edildiğini bildirdi.

SÖZLEŞMELERİ ‘FİGÜRAN’ KENDİLERİ ‘BAŞROL’

Uzun süredir figüran sözleşmeli sanatçıların başrollerde yer aldığı ve buna karşın normal sözleşmeye geçişlerinin olmadığı belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sergilediği La Bayadère eserinin başrolünde yer alan Yılmaz Berkay Günay’ın ‘figüran’ sözleşmesine sahip olduğu belirtildi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi resmi Instagram hesabından Berkay Günay için bir tebrik mesajı da yayınlanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİLER!

Kendileri 4B sözleşmeli olan ve kadroya geçme hakkını kazanan Opera ve Bale mensupları, ‘figüran’ sözleşmesi ile başrol oyuncusu olarak sahneye çıkan arkadaşlarının kadroya geçemeyecek olmasına sosyal medya üzerinden tepki göstererek arkadaşlarının kadro hakkını alması gerektiğini savundular.

YILDA 300 GÜN ÇALIŞAN FİGÜRAN BULUNUYOR

Sözleşmeli personele kadro yasasının TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde figüranların kapsam dışında bırakılması konusu gündeme geldi. HDP Milletvekili Garo Paylan, figüranların neden yasaya dahil edilmediğini sordu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Şahin Yiğit, Kültür Bakanlığı sanat kurumlarına 2020 mali yılı başında 4/B kapsamına alınan 2.526 (sözleşmeli) personel bulunduğunu söyledi. Yiğit, sözleşmeli personel düzenlemesinin sanatçılar ve solist sanatçıların yanı sıra sahne üstü ve sahne arkasında çalışan personeli de kapsadığını anlattı. Sahne arkası ve üstü grupta teknik personelin yanı sıra sahneyi destekleyen kondüvit, dramaturg gibi diğer pozisyonların bulunduğunu kaydeden Yiğit, figüranların bu kapsamda değerlendirilmediğini, ayın ya da haftanın belli günleri çalıştıklarını ve günlük ücretle ücretlendirildikleri için kapsama alınmadıklarını söyledi.

CHP’li Ömer Fethi Gürer’in, “Bir figüran bir yıl boyunca kaç gün çalışıyor” sorusu üzerine Yiğit, “Devlet Opera ve Balesi’nde bizim yaklaşık 300 gün çalıştırdığımız figüranlar da bulunmakta” cevabını verdi.

FİGÜRAN SÖZLEŞMELİ KÜTÜPHANE GÖREVLİSİ!

Opera binalarında görev yapan teknik ekip çalışanlarından aldığımız bilgiye göre, 'Kütüphane görevlilerine veya grafik bölümünde çalışanlara figüran kontratı yapılarak hem sahneye çıkmaları hem de diğer görevlerde çalışmaları da sağlanıyor.'