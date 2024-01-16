FIFA The Best Ödülü 8. kez Lionel Messi'nin!

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FIFA tarafından 2017'den beri verilen 'FIFA The Best' ödüllerinde 2023 yılının kazananları açıklandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende yılın en iyi erkek futbolcusu Lionel Messi seçildi. Arjantinli süper star, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu.

Yılın en iyi erkek teknik direktörü Manchester City Menajeri Pep Guardiola, yılın en iyi kadın teknik direktörü İngiltere Milli Takım Menajeri Sarina Wiegman, yılın en iyi erkek kalecisi Manchester City'den Ederson, yılın en iyi kadın kalecisi Manchester United'dan Mary Earps seçildi.

Fair play ödülü ise Brezilya Milli Takımı'na verildi.

Erkekler | FIFPro Yılın 11'i: Thibaut Courtois, John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vini Jr

Kadınlar | FIFPro Yılın 11'i: Mary Earps, Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carmona, Keira Walsh, Lauren James, Aitana Bonmati, Ella Toone, Alessia Russo, Sam Kerr, Alex Morgan

Puskas ödülü: Guilherme Madruga