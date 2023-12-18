FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını açıkladı: Takım sayısı 32'ye çıkarıldı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılından itibaren 32 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek. FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvanın yeni formatını Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Halen her yıl sezon ortasında yapılan turnuvaya 6 konfederasyonu temsilen 7 takım katılıyor.

Yeni sistemde ise Dünya Kupası'ndan bir sene önce 4 yılda bir yapılacak turnuvaya Avrupa'dan 12, Güney Amerika 6, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler 4, Afrika'dan 4, Asya'dan 4, Okyanusya'dan 1 takım katılacak. Son kontenjan ise ev sahibi ülkeden bir takıma verilecek.

32 takım 4'erli 8 grupta mücadele edecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar tur atlayacak. Son 16 turunda itibaren karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak.