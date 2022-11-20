Ünlü oyuncu açılış töreninde katılım mesajını iletti "Bizi birleştiren şey, ayırandan daha büyüktür. Biz büyük bir kabileyiz ve dünya bizim çadırımız. Birlikte herkesi bir olmaya çağırabiliriz"

"Bu tüm dünyaya bir çağrıdır. Futbol insanları ve ulusları bir araya getirir. Ortak bir umut ve saygı bağı vardır. Futbol dünyayı genişletir, ulusları bu değerli oyuna olan sevgilerinde birleştirir. Ulusları bir araya getiren, toplulukları da bir araya getirir." Hepimizin bir futbol geçmişi var, Katar'ın da öyle."