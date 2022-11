TÖRENDE KİMLER SAHNE ALDI?

Dakikalar içinde ve Katar tanıtımından sonra Dünya Kupası şarkıları çalmaya başladı; Pitbull'dan We are one, Shakira'dan Waka Waka ve Ricky Martin'den La Copa de la vida.

BTS'den Jungkook ve Dreamers şarkısı seslendirildi. Organizatörlere göre aynı zamanda "tüm insanlığın birliği, hümanizm, saygı ve katılım yoluyla farklılıklar arasında köprü kurma" çağrısını da temsil eden Katarlı şarkıcı Fahad Al Kubaisi ile birlikte sahne sergilendi.