FIFA'dan Luis Rubiales'e 3 yıl men cezası!

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Eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in, Kadınlar Dünya Kupası Finali'nin kupa seremonisinde kadın futbolcu Jenni Hermoso ile yaşadığı olayın yakınları devam ediyor.

FIFA, İspanyol Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales'e FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 13. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle üç yıl süreyle ulusal ve uluslararası tüm futbol aktivitelerinden men cezası verildiğini duyurdu.

Luis Rubiales, yaşanan olaylar sonrası İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

NE OLMUŞTU? FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.

REKLAM İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününde uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales, ülkesinde gelen siyasi ve sosyal baskıların ardından 10 Eylül'de istifa etmişti.

Ayrıca İspanya Futbol Federasyonu, 5 Eylül'de kadın milli takım teknik direktörü Jorge Vilda'yı görevinden aldığını açıklamış, yerine de Montse Tome'yi getirmişti.