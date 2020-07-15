Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşan fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı kararı almıştı. FIFA, pandemi sonrası aldığı 5 oyuncu değişiklik hakkını, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı.

FIFA’dan yapılan resmi açıklamaya göre IFAB Yönetim Kurulu, yaptığı toplantı sonunda kulüplere tanınan 5 oyuncu değişikliği hakkını 2020-2021 sezonunu sonuna kadar kullanılacağını açıkladı. Kural, Ağustos 2021’e kadar devam edecek. FIFA, bazı liglerin başlama ve bitiş süresinin daralması nedeniyle futbolcu sağlığını korumak adına böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

FIFA ayrıca yaptığı açıklamada aldığı kararı federasyonlara ileterek, son kararın yerel federasyonlarda olduğunu da belirtti.

Takımlar 5 oyuncu değişikliğini, karşılaşmalardaki gereksiz duraksamaları engellemek için devre arasında ve müsabaka sırasında oyunu en fazla 3 kez durdurabilecek şekilde yapıyor.