10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Futbol oyunu tutkunlarının merakla beklediği FIFA 20’nin sistem gereksinimleri belli oldu. Los Angeles’ta düzenlenen oyun fuarı E3’te FIFA oyun serisini yapımcısı Electronic Arts (EA),FIFA 20 için gerekli olan minimum sistem gereksinimlerini açıkladı.
Buna göre 27 Eylül 2019’da PlayStation 4 (PS4),Xbox One ve PC platformu için çıkacak olan FIFA 20’yi bilgisayar üzerinden oynayabilmek için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şöyle olacak:
FIFA 20 Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10
İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya eşdeğeri
RAM: 8 GB
Grafik Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya eşdeğeri
Depolama Alanı: En az 50 GB boş alan
Bağlantı: En düşük 512 Kbps hızında internet bağlantısı
FIFA 20 Önerilen Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Athlon X4 870K, Intel i3 6300T veya eşdeğeri
RAM: 8GB
Grafik Kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya eşdeğeri
Depolama Alanı: En az 50 GB boş alan
Bağlantı: Genişbant internet bağlantısı
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