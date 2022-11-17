Müşrik Araplar arasında yapılan ve büyük bir günah ve suç yazılan Ficar savaşları ne zaman yapıldı? Ficar savaşlarının en önemli özelliği nedir? İşte, tüm detaylar…

Ficar Savaşları Nedir?

Ficar savaşları; cahiliye döneminde müşrik Araplar arasında haram aylar dan birisinde yapılan savaşlardır. İslam'da yasak olduğu gibi cahiliye döneminde de Müşrikler arasında haram aylarda savaş yapmak, kan dökmek, haksızlık ve kötülüklerde bulunmak yasaklanmış idi.

Bu yasaklara rağmen cahiliye döneminde zaman zaman haram ayların kutsiyeti çiğnenmiş, kanlı bazı savaşlar yaşanmıştır. İşte bu savaşlar; müşrikler tarafından, günahın islendiği savaşlar anlamını ifade etmek üzere ficar savaşları ismiyle adlandırılmıştır.

Peki, ficar savaşları hangi aylarda yapılan savaşlara verilen isimlerdir? Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce aylarından oluşan bu aylarda yasağın ihlâl edilmesi, büyük bir günah ve suç sayılmıştır. İslam'da yasak olduğu gibi cahiliye döneminde de Müşrikler arasında haram aylarda savaş yapmak, kan dökmek, haksızlık ve kötülüklerde bulunmak yasaklanmış idi. Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce aylarından oluşan bu aylarda yasağın ihlâl edilmesi, büyük bir günah ve suç sayılmaktaydı

Ficar Savaşları Ne Zaman Yapıldı?

Ficar savaşları İslamiyet’ten önce yaşanan cahiliye döneminde yapılan savaşlardır ve Arap tarihinde dört ficar savaşı yaşanmıştır.

Birinci Ficar Savaşı; Gifar kabilesinden bir sahsın Ukaz Panayırında ayaklarını uzatıp oturarak "Arapların en şereflisi benim!" demesine kızan bir sahsın, kılıcıyla onun ayaklarını kesmesi üzerine iki tarafın adamları arasında yaşanmıştır.