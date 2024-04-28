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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Unicaja Malaga - Basketbol Haberleri

        FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Unicaja Malaga

        FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Lenovo Tenerife'yi 80-75 yenen Unicaja Malaga, şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 23:22 Güncelleme: 28.04.2024 - 23:22
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        FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Unicaja
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja Malaga, finalde Lenovo Tenerife'yi 80-75 yenerek şampiyon oldu.

        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonun final maçında İspanya temsilcileri Lenovo Tenerife ile Unicaja Malaga karşılaştı.

        İlk çeyreği 16-10 önde bitiren Unicaja Malaga, devre arasına da 38-27 üstün girdi.

        İkinci yarıda daha skorer bir performans sergileyen Lenovo Tenerife, oyuna ortak olmaya çalışsa da üçüncü periyodu 62-56 önde geçen Unicaja Malaga, maçı 80-75 kazandı.

        Unicaja Malaga'da Kendrick Perry 17 ve Nihad Dedovic 14 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Lenovo Tenerife'de Kyle Guy'ın 18 ve Giorgi Shermadini'nin 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Tarihinde birer Koraç Kupası ve Avrupa Kupası zaferleri bulunan Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

        Yunanistan ekibi Peristeri'yi 87-84 yenen İspanya'nın UCAM Murcia takımı ise turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

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