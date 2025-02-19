FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, Villeneuve dAscq'ı ağırlayacak
Besiktaş Kadın Avrupa kupası çeyrek finalinde, Villeneuve d'Ascq'ı konuk edecek.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, yarın Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq'ı konuk edecek.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa Kupası son 16 turunda 64-52 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Fransa temsilcisi UFAB 49'a 76-66 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselmişti.
Rövanş maçı, 27 Şubat Perşembe günü Fransa'daki Palacium Spor Kompleksi'nde oynanacak.