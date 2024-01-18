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        Haberler Spor Basketbol FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti - Basketbol Haberleri

        FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti

        FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapımı devam eden Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:44 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:44
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        FIBA Genel Sekreteri, Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti
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        FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Basketbol Gelişim Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi ile ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Zagklis’e detaylı bilgiler verdi.

        ZAGKLIS: BURASI BASKETBOLUN SİLİKON VADİSİ

        Basketbol Gelişim Merkezi projesinin gelmiş olduğu noktadan çok etkilendiğini belirten FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, basketbolun gerçek anlamda bir Silikon Vadisi’ne kavuşmak üzere olduğunu müjdeledi. Geride kalan dönemlerde TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile görüştüğünü ve projeyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunduklarını kaydeden Zagklis, “Başkan Türkoğlu’nun ofisinde birkaç yıl önce projenin maketini görmüştüm. Ancak tesisin boyutu ve kapsamını buraya gelip görünce anlayabildim. Başkan Türkoğlu burayı bir kompleks olarak adlandırıyor. Ben ise gerçekte buranın adeta bir şehir olduğunu düşünüyorum. Saha, merkez salon, ofisler, okul, çevredeki üniversiteler... Deyim yerindeyse burası basketbolun Silikon Vadisi. TBF Yönetimi ve başkanının ortaya koyduğu vizyon da bu şekilde. Bu değerli yatırımı yaptığı için Türk Devletine, Cumhurbaşkanına ve katkı sağlayan tüm yetkililere basketbol adına teşekkür ediyorum. Ben onları ancak tebrik edebilirim. Bu tesislerdeki ilk kutlamaların FIBA Altyapı Turnuvası ile yapılacak olması ise beni ayrıca etkiliyor" dedi.

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        Basketbol Gelişim Merkezi’nin içinde bulunan tesis olanaklarının basketbolun geleceğini küresel ölçekte etkileyeceğine inandığını söyleyen FIBA Genel Sekreteri Zagklis, FIBA üye federasyonları arasında böyle bir tesise sahip olan ya da bu kapsamda bir tesis için hazırlıkları bulunan bir federasyonun bulunmadığını da ifade etti.

        “TÜRK BASKETBOL CAMİASINI BİR ARAYA GETİRECEK”

        Tesis alanının gençler düşünülerek verimli bir şekilde kullanıldığını belirten Zagklis, altyapıya yönelik olarak yan yana üç basketbol sahasının inşa edilmesinin alınmış en akıllı karar olduğunun da altını çizdi. Binlerce gencin Türk basketbolunun gelişiminin kalbinde yer alacağını belirten tecrübeli basketbol adamı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

        "Eğer Türk Milli Takım formasını giyiyorsan, ülkendeki en iyi 12 basketbolcudan biri olduğun anlamına gelir. Biz basketbol ile ne yapıyoruz; insanları bir araya getirip onlara ilham veriyoruz. Bence bu harika tesis de Türkiye’deki basketbol camiasını harika bir şekilde bir araya getirecek ve gelecek nesle de bir ilham olacak. Daha şimdiden uzun vadede basketbol oynayan insanların sayısının arttığını görebiliyorum. Eminim ki burada çok iyi yöneticiler ve antrenörler de olacak. Basketbol için zaten küresel anlamda elit kategoride olan Türkiye, bu tesis ile birlikte daha nice pek çok elit oyuncunun yetişmesine imkan sağlayacak."

        TÜRKOĞLU: AVRUPA BASKETBOLU İÇİN DE MERKEZ OLACAK

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis’i Basketbol Gelişim Merkezi’nde ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Zagklis’in hem kıymetli bir basketbol adamı hem de iyi bir dost olduğunu söyleyen Türkoğlu, "Bu tesisin sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Avrupa basketbolu ve FIBA için de inşa edildiğini belirtmek isterim. Basketbol Gelişim Merkezi’ni her zaman eviniz olarak görmenizi isterim. Eminim ki basketbolu küresel ölçekte geliştirmek için TBF ve FIBA ortaklığında pek çok iş birliği yapacağımıza inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

        BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ PROJESİ HAKKINDA

        Basketbol Gelişim Merkezi Projesi’nde 10 bin kişilik spor salonu, A Milli Takımlar için bin kişilik antrenman ve maç salonu yer alacak. Bunun yanında yılda 8 binden fazla maçın oynanacağı 3 adet altyapı salonunun bulunacağı merkezde, sporcu ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş bir otel, kamp merkezi ve fitness salonu bulunacak. Toplu ulaşım hatlarına, İstanbul’un tarihi dokusuna ve surlara uyumlu bir mimarisi olan yapı, 15 bin metre kare toplam yeşil alana sahip olacak. Şehrin kalbinde yer alacak Basketbol Gelişim Merkezi’nde ayrıca, basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanları bulunacak. 68 bin 800 metrekare alana kurulacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, maçlar, turnuvalar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir alan olma özelliğine sahip olacak.

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