Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı. Bankalar Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0.49-0.69 aralığına düşürdü. 1 Ekim'de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak. Bankalar binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa ile işbirliği yaptıklarını duyurdu. Tofaş hisseleri güne yüzde 5.29, Ford Otosan hisseleri yüzde 1.51 primle başladı.

1 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Bankalar yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Taşıt kredileri aylık yüzde 1.40'lı seviyelerdeydi.

ARAÇLARIN 0 KM OLMASI GEREKİYOR

1 Ekim'de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak. Araçların 0 km olması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPAN FİRMALARLA ANLAŞMA YAPILDI

Bankalar binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa ile işbirliği yaptıklarını duyurdu.

Kampanya ile 50 bin ila 120 bin arasındaki binek araçlara 18 ila 36 ay arası vadeli kredilerde yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 faiz uygulanacak. Ticari araçlarda 72 bin ila 120 bin arasındaki kredilere 30 ila 60 arasındaki vade ile yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 faiz uygulanacak.

Açıklamada "Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için; Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir." denildi.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa