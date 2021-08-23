Türkiye otomotiv pazarı, tüm dünyanın aksine pandemi döneminde dikkat çeken bir büyüme yaşadı. 2020'de yüzde 61.3 oranında satışların arttığı pazarda toplam satışlar da 770 bin adedi aştı. Bu yılın ilk 7 ayında da yüzde 30'a yakın büyüme performansı gösteren Türkiye otomotiv pazarı, Temmuz ayında ise gaz keserek yüzde 45 oranında küçüldü.

Otomotiv satışlarında ortaya çıkan tablonun yanı sıra, sayılarını giderek artıran elektrikli otomobiller, döviz kurlarındaki hareketliliğin fiyatlara etkisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) otomobil satışlarına getirdiği vade sınırlandırması ve sürpriz ÖTV düzenlemesi de sektörün gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

Tüm bu konular hakkında Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, sektördeki beklentilere ve Fiat markasının gelecek planlarına yönelik önemli mesajlar verdi.

'1 MİLYONLUK PAZAR ZAMANINDA FAİZLER DAHA DÜŞÜKTÜ'

2020 Haziran ayından bu yana pazarda yüksek talebin devam ettiğini kaydeden Altan Aytaç, bu yıl da hazırlıkları güçlü bir pazara göre yaptıklarını fakat, Nisan ve Mayıs aylarında kısıtlama ile birlikte yavaşlama dönemine girildiğini söyledi.

Aytaç, "Yarı iletken (çip) krizi nedeniyle araç bulunurluğu sıkıntıları başladı, ama ilk 6 ay her şeye rağmen geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Global pazarlara bakıldığında, Türkiye pandemiden az etkilenen bir pazar oldu. Unutmayalım ki 2017'ye kadar 1 milyon adetleri gördük, pazarın potansiyeli fazla. Bu yıl da 800 bin adetleri görmeyi umuyoruz" öngörüsünü paylaştı.

Pazarın yeniden eski performansına dönebilmesi için faiz oranlarına işaret eden Aytaç, "Geçmişte pazarın 1 milyon adetleri gördüğü yıllarda faiz oranları daha düşüktü. Geçen yıl bazı aylarda 1 milyon adetlik pazar temposunu gördük, zaman zaman bu yaşanıyor. Pazarın 800 binlere gelmesi de bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Pazarın yeniden eski performansına dönebileceğini düşünüyoruz" dedi.

'DONANIM BULMAK SORUN OLABİLİR'

Global düzeyde yıl başından bu yana devam eden çip krizinin Fiat'a etkilerini de değerlendiren Aytaç, "Otomotiv sektöründe bakım ve izinler geleneksel olarak Ağustos ayında yaşanır. Fakat kriz nedeniyle fabrikamız bu yıl Temmuz ayında bakım çalışmalarına girdi ve izinleri de Temmuz ayında kullandırdık. Ayrıca, çip krizi nedeniyle motor parçaları ve bazı donanım özelliklerini bulmakta sıkıntılar yaşandı" dedi

Önümüzdeki dönemde bazı modelleri bulmakta da sorunlar yaşanabileceğini vurgulayan Aytaç, "Bu konu gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu yıl , otomobil satın almak için kısa vadeli planlar daha faydalı olabilir, üreticiler de kısa vadeli planlar yapma yoluna gitti" ifadesini kullandı.

'KREDİ KULLANIMINI ETKİLEMEZ'

Altan Aytaç, BDDK'nin kısa bir süre önce yaptığı taksit düzenlemesinin otomotiv satışlarına etkisini de değerlendirdi.

Düzenlemenin etkilerinin kısıtlı olacağını kaydeden Aytaç, "Hem otomobil hem de hafif ticari modellerin satın alımlarında kredi kullanım oranlarının çok fazla değişeceğini öngörmüyoruz. Otomobillerde yüzde 50 kredi kullanımı var, bu oran hafif ticari araçlarda yüzde 60'ı buluyor, BDDK kararı toplam pazara etkisini hemen göstermeyecektir. Bu karar, yıllık pazar tahminlerimizi etkilemedi" diye konuştu.

EGEA'DA OTOMATİK ŞANZIMAN MÜJDESİ

Bilindiği üzere, 2015 yılından bu yana Bursa'da üretilerek dünyaya ihraç edilen Fiat Egea'nın, makyajlı versiyonu ve Cross isimli bir SUV gövde seçeneği bu yıl başında tanıtılmıştı.

Fakat, aradan 8 ay geçmesine rağmen Egea model ailesinde otomatik şanzıman seçeneğinin sunulmaması ise kafalarda soru işareti yaratmıştı.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, merakla beklenen cevabı Habertürk'e açıkladı.

Tofaş içinde çalışmaların devam ettiğini bildiren Aytaç, "Egea'da otomatik şanzıman Tofaş içerisinde gündemimizin ilk sıralarında yer alıyor. Otomatik şanzımanı iple çekiyoruz" dedi.

Egea'nın her motor seçeneğinde otomatik şanzıman olmayacağının altını çizen Aytaç, "Egea'da artık otomatik şanzıman tarihinin kesinleştiğini söyleyebiliriz. Otomatik vites seçeneği yıl başında gelecek, dizel motor otomatik şanzıman ikilisini 2022'nin başında satışa sunacağız. İlk etapta benzinli versiyonda otomatik şanzıman seçeneği olmayacak" ifadesini kullandı.

Geçen yıl otomatik şanzımanlı Egea'nın, toplam satışın içinde yüzde 30 pay aldığını hatırlatan Altan Aytaç, Cross versiyon ile birlikte bu oranın yukarı çıkabileceğini de kaydetti.

Aytaç, Fiat'ın 500 elektrikli modelini Türkiye'ye getirmek için çalıştıklarını, bu modelin de en erken 2022 başında getirileceğini de sözlerine ekledi.

RİSKLİ BÖLGELERDE SÜRÜCÜYÜ UYARACAK

Altan Aytaç, Fiat'ın pandemi döneminde devreye aldığı sürüş güvenliği uygulaması ile ilgili de bilgiler paylaştı.

Fiat Marka Direktörü'nün verdiği bilgiye göre, hali hazırda kullanımda olan 'Fiat Yol Arkadaşım Connect'e eklenen 'Kaza Kara Nokta Bildirimi', Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan 250 kaza riski yüksek noktada kalp atışını andıran özel bir bildirim sesi ile sürücüyü uyarıyor. Bu sayede kullanıcıların yol hakimiyeti kaybolmadan ve dikkati dağılmadan, riskli bölgelerde daha dikkatli araç kullanılması hedefleniyor.

Yeni araç satışından bağımsız olarak mevcut araç parkında da kullanılabilen Fiat Yol Arkadaşım Connect, servislerde araca monte edilen bir cihaz ile Egea, Doblo, Fiorino ve Ducato modellerine adapte edilebiliyor.