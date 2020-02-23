23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, dünya pazarlarına ihraç edilmek hedefiyle 2000 yılında Tofaş'ın Bursa’daki fabrikasında üretilmeye başlanan Fiat Doblo, 20'nci yılı dolayısıyla özel üretim versiyonla tüketicisinin karşısına çıkıyor.
Tofaş Fabrikası'nda üretilen Doblo'nun 20’nci Yıl Özel Serisi 2020 adetle sınırlı olacak.
Özel seri araçlar, şubat ayının son haftası itibarıyla ilk 20 kişiye Fiat'ın internet sitesi üzerinden 2 bin TL’lik ön provizyon alınarak "ön satış" uygulamasıyla pazara sunuluyor.
Web sitesi üzerinden dilediği renk&motor seçeneğini rezerve edebilen kullanıcılar, aynı zamanda 2020 adet içinden istediği seri numarasını da seçebiliyor. Siyah, beyaz ve kurşun gri olmak üzere üç renkle üretilen Doblo 20. Yıl Özel Seri’de, 95 HP gücündeki 1.3 litrelik ve 120 HP gücündeki 1.6 litrelik Multijet motor seçenekleri yer alıyor.
Fiat Doblo 20’nci Yıl Özel Serisi şubat ayı itibarıyla, 128 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Fiat bayilerindeki yerini almaya hazırlanıyor.
BRONZ TAMPON ALTILIKLARI
Şimdiye kadar 2 milyon adetten fazla üretilen Doblo’nun 20 yaşına ithafen tasarlanan 20. Yıl Özel Serisi, detaylarıyla öne çıkıyor. Üzerinde Doblo siluetinin yer aldığı 20’nci yıl logosu, özel seri Doblo’nun sağ ve sol ön kapılarında konumlandırılıyor.
Serinin dikkat çeken diğer dış tasarım özellikleri arasında bronz ön ve arka tampon altlıkları, bronz alaşım jantlar, bronz tavan rayı ve gövde rengindeki kapı kollarıyla süs çıtaları yer alıyor. İç mekândaki şıklık deri detaylı özel siyah koltuklar ile kendini gösterirken, ısıtma fonksiyonu bulunan ön koltuklar ve ön koltuk başlıklarındaki “20th Year” kabartma baskısı ile konfor ve şıklık bir arada sunuluyor. Özel seri araçlar, siyah deri kapı iç döşemeleri, açık bronz kapı açma kolları ve açık bronz torpido ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Vites kol çerçevesinin hemen üzerinde yer alan ve 2020 adetle sınırlı sayıda üretimi yapılan aracın sırasını belirten "Özel Seri Sıra No" etiketi ise Doblo’nun yıl dönümüne unutulmayacak bir vurgu yaparak 20’nci yıl Doblo sürücüsüne kendini özel hissettirmeyi başarıyor. Sürücü ile aracı birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect ise 2020 adetle sınırlı 20’nci yıl Özel Seri Doblo’larda hediye ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!