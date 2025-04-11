Feyza Civelek'ten, Sibel Taşçıoğlu'na veda
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu için bir veda mesajı yayımladı
Giriş: 11.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:32
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' rolünü canlandıran Sibel Taşçıoğlu, senaryodaki hikâyesinin bitmesi sonrasında diziden ayrıldı.
Dizide gelini rolünde olan Feyza Civelek, Taşçıoğlu için bir veda mesajı paylaştı. Civelek; "Sibel ablam, yerinde bende her zaman ayrı olacak. Seni çok seviyorum, her zaman beraberiz" dedi.
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