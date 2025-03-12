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        Haberler Magazin Feyza Civelek, ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Feyza Civelek, ameliyat oldu

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, kolundan operasyon geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:35
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        Feyza Civelek ameliyat oldu
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        Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz ay talihsiz bir kaza geçirmişti. Sosyal medya hesabından alçılı kolunu paylaşan Civelek, takipçilerine kolunu kırdığını duyurmuştu.

        Feyza Civelek, bu sabah saatlerinde kolundan ameliyat olduğunu açıkladı.

        Feyza Civelek, ameliyata girmeden önce; "Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

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