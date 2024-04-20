Feyyaz Uçar: Belki birinci belki ikinci adam olacak

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, siyah beyazlı takımın teknik direktör arayışıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

FERNANDO SANTOS SÖZLERİ

"Santos'a tekrar teşekkür ediyoruz. Geldiği gibi beyefendi bir şekilde ayrıldık kendisiyle. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu maçın, bu galibiyetin, bu oyunun, tabii ki hala eksiklerimiz var. Tempomuz, karar verme, pas organizasyonu bunları daha iyi hale getireceğiz. Futbolcularımızın ellerinden geleni yapma çabası bizi mutlu etti. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz."

"BELKİ BİRİNCİ BELKİ İKİNCİ ADAM..."

Bir haftada takımı çok fazla değiştiremezsiniz. Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacağız. Yeni sezonda da Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam. Oyunculara birbirlerine sarılmaları gerektiğini söyledik. Bireysel olarak görüşmelerimiz oldu. Ortamı toparlamaya çalıştık. Onun da etkili olduğunu düşünüyoruz.