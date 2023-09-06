Fettah Can'dan 'Zaten Yaz Üç Aydı' - Magazin haberleri

Fettah Can'dan 'Zaten Yaz Üç Aydı' - Magazin haberleri

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Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Zaten Yaz Üç Aydı' adlı şarkı; Ara Akan'ın düzenlemesi ve Fettah Can'ın güçlü yorumuyla dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Yalnızlık temasının hakim olduğu 'Zaten Yaz Üç Aydı'nın video klibi Bodrum'da İzzet Başlak tarafından çekildi. 'Zaten Yaz Üç Aydı', 8 Eylül'de tüm müzik platformlarında yerini alacak. Aile tatili