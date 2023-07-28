Fettah Can - Cansu Kurtçu çifti ikiz çocuklarıyla Bodrum'da
Fettah Can - Cansu Kurtçu çifti, ikiz çocukları Vera ve Oğul ile birlikte Bodrum Ortakent'te tatil yapıyor. Ailece denizin ve güneşin keyfini çıkaran Can ailesinin o anları objektiflere yansıdı
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; mutlu bir evlilik sürdüren Fettah Can ile Cansu Kurtçu, ikiz çocukları Vera ve Oğul ile tatil yapmak için Bodrum'u tercih etti.
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Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Fettah Can ile Cansu Kurtçu, gün boyunca çocuklarıyla ilgilendi.
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Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Can ailesi bir ara iskelede keyifli anlar yaşadı.
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Üzerinde turuncu ve pembe renklerin hakim olduğu bir bikini giymeyi tercih eden Cansu Kurtçu, eşi Fettah Can ve çocuklarıyla iskelede şakalaştı.
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Bir ara romantik anlar yaşayan Cansu Kurtçu, Fettah Can'ı öpücüklere boğdu.
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Cansu Kurtçu, daha sonra ikiz çocuklarını iskeleden denize iterek düşürdü. Can ailesinin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.
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