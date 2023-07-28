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        Haberler Magazin Fettah Can - Cansu Kurtçu çifti ikiz çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

        Fettah Can - Cansu Kurtçu çifti ikiz çocuklarıyla Bodrum'da

        Fettah Can - Cansu Kurtçu çifti, ikiz çocukları Vera ve Oğul ile birlikte Bodrum Ortakent'te tatil yapıyor. Ailece denizin ve güneşin keyfini çıkaran Can ailesinin o anları objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 11:31
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          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; mutlu bir evlilik sürdüren Fettah Can ile Cansu Kurtçu, ikiz çocukları Vera ve Oğul ile tatil yapmak için Bodrum'u tercih etti.

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          Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Fettah Can ile Cansu Kurtçu, gün boyunca çocuklarıyla ilgilendi.

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          Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Can ailesi bir ara iskelede keyifli anlar yaşadı.

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          Üzerinde turuncu ve pembe renklerin hakim olduğu bir bikini giymeyi tercih eden Cansu Kurtçu, eşi Fettah Can ve çocuklarıyla iskelede şakalaştı.

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          Bir ara romantik anlar yaşayan Cansu Kurtçu, Fettah Can'ı öpücüklere boğdu.

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          Cansu Kurtçu, daha sonra ikiz çocuklarını iskeleden denize iterek düşürdü. Can ailesinin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

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