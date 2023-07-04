Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında 2017'den bu yana aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için acil servisine başvurduğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yakalandı

Giriş: 04.07.2023 - 03:19 | Güncelleme: ABONE OL
FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun yakalandı
FETÖ şüphelisi eski EÜ Rektörü Hoşcoşkun yakalandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 2017'den bu yana aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yakalandı.

AA'nın haberine göre; bugün kimliğiyle acil servise başvuran Hoşcoşkun, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Hoşcoşkun'un tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Yükseköğretim Kurulu, 28 Şubat 2017'de Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" açığa alındığını bildirmiş, Hoşcoşkun, 25 Ağustos'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti.

Hoşcoşkun hakkında 11 Eylül 2017'de FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Buz mağarasında 80 metreden düşen kişi öldü
Buz mağarasında 80 metreden düşen kişi öldü
Zihinsel engelli genç, anahtarı üzerindeki halk otobüsünü kaçırdı
Zihinsel engelli genç, anahtarı üzerindeki halk otobüsünü kaçırdı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
Otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.