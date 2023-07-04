FETÖ şüphelisi eski EÜ Rektörü Hoşcoşkun yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 2017'den bu yana aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yakalandı.

AA'nın haberine göre; bugün kimliğiyle acil servise başvuran Hoşcoşkun, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Hoşcoşkun'un tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Yükseköğretim Kurulu, 28 Şubat 2017'de Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" açığa alındığını bildirmiş, Hoşcoşkun, 25 Ağustos'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti.

Hoşcoşkun hakkında 11 Eylül 2017'de FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.