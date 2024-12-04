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        Haberler Gündem 3. Sayfa FETÖ'nün malikanesine Türk bayrağı çekildi! | Son dakika haberleri

        FETÖ'nün malikanesine Türk bayrağı çekildi!

        Terör örgütü FETÖ'nün finansörü Akın İpek'e ait Koza-İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ile Ankara'da yer alan lüks malikane Varlık Fonu'na devredildi. 4 katlı ikiz villadan oluşan malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:33 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:36
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        FETÖ'nün malikanesine Türk bayrağı çekildi!
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        Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan FETÖ terör örgütünün finansmanlarından firari Akın İpek'in, 2015'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek'te inşa ettirdiği ve mahkeme kararıyla Varlık Fonu'na devredilen lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi.

        MALİKANE 4 KATTAN OLUŞUYOR

        İHA'daki habere göre 14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alanda ikiz 4 katlı villadan oluşan malikanenin FETÖ'nün maddi kaynaklarını durdurmak ve holdinge ait mal varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla kiralama ilanına verileceği öğrenildi.

        12 ŞİRKET VE GAYRİMENKULLER TMSF'YE GEÇMİŞTİ

        Ağustos 2024'te Koza-İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ve menkul ile söz konusu villanın da yer aldığı gayrimenkuller, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) Türkiye Varlık Fonu'na geçmişti.

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