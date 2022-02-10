FETÖ'nün 'HSYK imamı'na verilen ceza onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, örgütün sözde "Türkiye yargı imamı yardımcısı" ve "HSYK imamı" Muzaffer Bayram'a verilen 15 yıl hapis cezasını onadı.
Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'ın dosyası temyiz üzerine Yargıtay'a geldi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi incelemenin ardından yerel mahkemece verilen cezanın onanmasına hükmetti.
Dairenin kararında, yargılama sürecindeki usul işlemlerinin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği kaydedildi. Kararda, delillerin özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği belirtildi.
17 NİSAN 2019'DAKİ DURUŞMADA CEZA ALMIŞTI
Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Nisan 2019'daki duruşmada, tutuklu sanık Muzaffer Bayram'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezası vermişti. Mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın hukuk fakültesi öğrencisiyken kaldığı örgüt evinde "sorumlu" olduğu, ByLock kullandığı, kod adının "Mahir" olduğu belirtilmişti.
Sanığın örgütsel faaliyetlerin organizasyonunda, icrasında "harekete geçiren, engelleyen veya durduran" olarak rol oynayabildiği kaydedilen kararda, örgüt içerisinde 1990'lı yıllardan itibaren çeşitli kademelerde bulunduktan sonra "HSYK imamı" ve "Türkiye yargı imamı yardımcısı" olarak aktif görev aldığı aktarılmıştı.
ÖRGÜT LİSTESİNİ HAZIRLAYAN KİŞİ OLDUĞU İFADE EDİLMİŞTİ
Yargıtay ve Danıştay'a seçilecek üyelerden kaçının örgüt üyelerinden olacağını belirleyen sanığın, 2010 Anayasa değişikliğinin yargıyla ilgili kısmının düzenlenmesi ve yine o tarihte önemli davaların ve temyiz incelemelerinin bulunduğu Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki üye yapısının değiştirilmesinde rol oynadığı ifade edilen kararda, Adli Kolluk Yönetmeliğinin düzenlenmesi, 2014'te HSYK'nin yapısının değiştirilmesiyle ilgili yasa değişikliğinin TBMM Adalet Komisyonunda görüşüldüğü tarihlerde basında "muhtıra" olarak nitelendirilen yazının düzenlenmesi ve basına verilmesi gibi önemli görevleri yerine getirdiği kaydedilmişti.
Kararda, yine HSYK'nin ne şekilde karar alacağına sanığın karar verdiği, 2014'te yapılan HSYK seçimlerinde örgüt listesini hazırlayan kişi olduğu ifade edilmişti.
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