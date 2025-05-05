FETÖ'nün 'emniyet mahrem' yapılanmasına operasyon!

Ankara'da Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğünün içine sızan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi 38 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

20'Sİ AKTİF OLARAK ÇALIŞIYORDU

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Eş zamanlı düzenlenen Ankara merkezli operasyonda 20'si çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif çalışan kamu personeli olmak üzere "emniyet mahrem sorumlusu" 38 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

AA'daki habere göre adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.

EMNİYET PERSONELİNİ KODLAMIŞLAR

Yakalanan şüphelilerin Emniyet Genel Müdürlüğü içinde yuvalanmaya ve eleman kazanmaya çalıştıkları, emniyet personelini örgüt bünyesinde oluşturdukları sisteme göre kodladıkları, kazanılan elemanların örgütsel bağlılıklarını izleyerek kaydetme faaliyetleri yürüttükleri ve örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirildikleri belirtildi.