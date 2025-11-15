Fethiye semalarında mor ve yeşil ışıklar görüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gökyüzünde beliren mor ve yeşil ışıklar dikkat çekti. Işıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor
Giriş: 15.11.2025 - 01:23 Güncelleme: 15.11.2025 - 01:24
Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan renkli ışıklar vatandaşların ilgisini çekti.
DHA'nın haberine göre; gökyüzünde beliren mor ve yeşil tonlar cep telefonlarıyla görüntülendi.
Gökyüzündeki ışıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
