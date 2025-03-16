Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Fethiye'de 64 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Fethiye'de 64 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 01:51 Güncelleme: 16.03.2025 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        64 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        AA'nın haberine göre; ekipler, hakkında mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık, askeri ceza kanununa muhalefet, konut dokunulmazlığı ile işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık gibi suçlardan 64 yıl 33 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

        Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fethiye
        #haberler
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeğeni tarafından öldürüldü
        Yeğeni tarafından öldürüldü
        ABD Husileri vurdu
        ABD Husileri vurdu
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Sırbistan'da dev protesto
        Sırbistan'da dev protesto
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        Akademisyenler ödüllendirildi
        Akademisyenler ödüllendirildi
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Habertürk Anasayfa