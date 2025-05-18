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        Haberler Gündem Güncel Festivalde Pitbull saldırdı! | Son dakika haberleri

        Festivalde Pitbull saldırdı!

        Malatya'da bir alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan festival sırasında Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 14:23 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:23
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        Festivalde Pitbull saldırdı!
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre kentteki bir alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan festival alanını gezen S.D, başıboş Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan kadın, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

        YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.D, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Pitbull cinsi köpek ise uyuşturularak Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü.

        Polis ekipleri, köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

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