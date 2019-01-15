Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, fesleğenin doğal bir kanser savaşçısı olduğunu söyledi. Uzman Diyetisyen Yıldırım, "Pesto sosunun en önemli ana maddesidir. İtalya, Endonezya, Vietnam ve Tayland mutfaklarında sıklıkla kullanılır. Yüksek miktarda beta karyofilen (BCP) içerir, artirit (eklem iltihapları) ve inflamatuar (iltihabi) bağırsak hastalıklarının tedavisinde etkilidir. A vitamini, K vitamini, C vitamini, magnezyum, demir, potasyum ve kalsiyumdan son derece zengindir" dedi.

"ZARARLI MOLEKÜLLERİ ÖLDÜRÜYOR"

İHA'nın haberine göre; inflamasyonun (iltihap) ve şişliklerin azalmasında fesleğenin etkili olduğunu ifade eden Yıldırım, "Manchester'da İngiliz İlaç Konferansı'nda sunulan bir çalışmada fesleğen ekstreleri ile tedaviden 24 saat sonra şişliklerde yüzde 73'lük bir azalma kaydedilmiştir. Antioksidanlardan zengindir ve anti aging (yaşlanma karşıtı) özellikler içerir. Karaciğer, beyin ve kalpte serbest radikallerin oluşturduğu hasarı önler, zararlı molekülleri öldürür" diye konuştu.

"FESLEĞEN DOĞAL BİR KANSER SAVAŞÇISIDIR"

Fesleğenden türetilen yağların laboratuvar çalışmalarında çeşitli bakterilere karşı etkili olduğunun görüldüğünü kaydeden Yıldırım, "Fesleğen yeşil yapraklı bitki ve sebzelerde de (maydanoz, enginar, fesleğen, kereviz) bulunan bir bioflavonoid olan apigenini içerir. Bu bileşik bağışıklık sistemine kanserle mücadelede yardım eder.

Yapılan araştırma çalışmaları apigeninin; DNA oksidatif hasarını azalttığı, insan lösemi hücrelerinin büyümesini yok ettiği, kanserli hücre ölümlerini arttırdığı, bir antiinflamatuar (iltihap karşıtı) ve kas rahatlatıcı özellik gösterdiğini saptamıştır" açıklamalarında bulundu.