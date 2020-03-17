17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyayı sarsan koronavirüs salgınında ürküten gelişmeler yaşanıyor. Virüs nedeniyle sadece İtalya'da 24 saat içinde 349 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde can kaybı sayısı 2 bin 158'e ulaştı.
Usta yönetmen Ferzan Özpetek de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özpetek, kendisi gibi geçtiğimiz yıllarda İtalya'ya yerleşen oyuncu Serra Yılmaz ile pozunu yayınladı.
"GÖRME VE DÜŞÜNME BİÇİMİMİZİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"
Takipçilerini salgın ile ilgili uyaran Özpetek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İçinde bulunduğumuz durumun, yalnızca bir virüsle değil aynı zamanda alışkanlıklarımızla mücadele etmemizi gerektirdiğini kavramalıyız. Elimizde bu krizi adeta bir 'dayanışma yarışı'na çevirmek için büyük bir fırsat var. Görme ve düşünme biçimimizi değiştirmeliyiz.
'Bana da bulaşmasından korkuyorum' ya da 'Bana bulaşmasını umursamıyorum' yerine 'Ben diğerlerini koruyorum' diyebilmeliyiz. Ben senin için endişeleniyorum. Ben senin için aramızdaki 'güvenli mesafe'yi koruyorum.
"BEN SENİN İÇİN ELLERİMİ YIKIYORUM"
Ben senin için ellerimi yıkıyorum. Ben senin için iple çektiğim o seyahatten vazgeçiyorum. Ben senin için konsere gitmiyorum. Ben senin için alışveriş merkezine gitmiyorum. Senin için, sizler için... Şu anda bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde olan herkes için...
"DİLERİM Kİ DAYANIŞMA RUHU ASLA EKSİK OLMASIN"
Hayatları en az benimki kadar değerli olan yaşlı ve kırılgan tüm bireyler için... Zaten kanserle savaşmakta olduğundan, üstüne bir de bunu kaldıramayacak olanlar için... Dilerim ki dayanışma ruhu asla eksik olmasın. Gerisinin hiçbir önemi yok.
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