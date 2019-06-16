16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ferrari, SF90 Stradale adını verdiği yeni hibrit hiper otomobilini resmen tanıttı. SF90 Stradale, Ferrari'nin içten yanmalı motorla üç adet elektromotoru bir arada kullanan ilk PHEV (Şarj edilebilir Hibrit Elektrikli Araç) aracı. Elektromotorlardan ikisi ön aksta konumlandırılırken bir tanesi ise içten yanmalı motor ile sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanın arasına entegre ediliyor. İçten yanmalı motor ve elektromotorlar 1000 HP toplam sistem gücü üretiyor.
100 KİLOMETREYE 2.5 SANİYEDE ÇIKIYOR
SF90 Stradale'da görev yapan 90 derece açılı V8 silindirli turbo beslemeli motor 780 HP ile Ferrari tarihinin en yüksek güç üretimine sahip sekiz silindirli motoru.
Diğer 220 HP gücü ise üç adet elektromotor tarafından sağlanıyor. Bunlardan biri arka aksta bulunuyor ve motor jeneratör birimi olarak görev yapıyor. Formula 1'den transfer edilen bu yapıda elektromotor içten yanmalı motor ile çift kavramalı şanzıman arasında konumlandırılıyor. Ön aksta ise iki adet elektromotor yer alıyor.
Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip ilk Ferrari spor otomobili olan SF90 Stradale, 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 6.7 saniyede tamamlıyor.
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